Takhle Vojtu Dyka neznáte! Vběhl na fotbalové hřiště a parádně zachránil tým před debaklem

Kouč The Voice Česko Slovensko Vojta Dyk zachránil svému fotbalovému týmu bod. Vacov, za který Vojta ve svém volném čase nastupuje, se představil na hřišti Čkyně. I když se jednalo o souboj prvního týmu se sedmým, favorit se pořádně zapotil.

Hráči Čkyně byli na zápas řádně motivováni, nejen že na jejich hřiště zavítal lídr tabulky, ale také si zahráli proti celebritě Vojtovi Dykovi. Domácí se favorita nezalekli a dokonce šli do vedení, které zařídil v 17. minutě Martin Chalupa. Hostující hráči však nechtěli odjíždět s prázdnou a vrhnuli se do útoku. Za pouhých sedm minut se jim podařilo zápas srovnat a střelcem se stal již zmiňovaný Vojta Dyk. Ačkoliv se oba týmy snažily zápas zvrátit na svoji stranu, do konce utkání již další gól nepadl a obě mužstva se proto rozešla smírně 1:1.

Fotbalový OP Prachaticka: Čkyně B - Vacov B 1:1 (17. Chalupa - 24. Dyk).

